Кондратьев: на Кубани созданы максимально удобные условия для развития бизнеса

Об этом губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал в ходе «Прямой линии» 12 января.

С вопросом о мерах поддержки предприятий легкой промышленности в условиях санкционного давления к главе Кубани обратилась Юлия Колесникова из Краснодара.

Кондратьев подчеркнул, что в крае создаются максимально удобные условия для предпринимателей и инвесторов.

«До 30% компенсируем инвестиции в производство тем, кто занимается импортозамещающей продукцией. Поверьте, это очень серьезные деньги. С точки зрения инвестиционных возможностей — налоговых льгот, преференций — тем, кто хочет инвестировать, в том числе, в легкую промышленность, создали условия лучше, чем смогли предоставить другие регионы», — сказал Кондратьев.

Он отметил, что, для сохранения рабочих мест на предприятиях, господдержку промышленности увеличили в 3,5 раза. Ее объем составил 2,6 млрд рублей. Кроме того, краевой Фонд развития промышленности докапитализировали до 5 млрд рублей.

В настоящее время Краснодарский край занимает седьмую строчку в рейтинге промышленных регионов Минпромторга РФ. Благодаря мерам поддержки удалось вдвое увеличить количество инструментов по развитию и модернизации предприятий. Кроме того, на Кубани в крае действуют специальные меры поддержки импортозамещающих производств, некоторые не имеют аналогов в РФ, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

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