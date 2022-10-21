Кондратьев: на Кубани создали оперштаб для обеспечения среднего уровня реагирования

Вениамин Кондратьев. Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Об этом губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил 21 октября. Режим среднего уровня реагирования на Кубани ввели с 19 октября.

«Согласно указу президента в крае создан оперативный штаб, который я возглавил. Регионам переданы расширенные полномочия», — написал Кондратьев в Telegram.

Глава региона отметил, что сегодня Краснодарский края сохраняет стабильность во всех сферах жизни, поэтому вводить какие-либо ограничения не требуется. По его словам, власти региона прибегнут ко всем переданным полномочиям только в том случае, если этого потребует ситуация.

«Мы прошли пандемию, справляемся с давлением санкций, у нас накоплен достаточный опыт, чтобы действовать предельно слаженно и эффективно, исходя из фактической обстановки», — добавил губернатор.

Кондратьев уже провел первое заседание оперативного штаба по обеспечению режима среднего уровня реагирования. В нем приняли участие начальник УФСБ России по Краснодарскому краю Сергей Захарихин, начальник ГУ МВД по краю Владимир Андреев, руководитель СУ СК РФ по региону Андрей Маслов, прокурор Краснодарского края Сергей Табельский, а также вице-губернаторы, главы министерств региона и руководители различных органов власти, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», режим среднего уровня реагирования на Кубани ввел президент России Владимир Путин. По сути, средний уровень реагирования сам по себе не вводит никаких ограничений. Но он наделяет региональные власти правом и обязанностью вводить новые меры обеспечения безопасности в регионе, если того потребует обстановка.