Кондратьев: на Кубани сотни сотрудников органов опеки помогают детям найти семью

День работника органа опеки и попечительства впервые отмечают 12 марта в Краснодарском крае.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал, что в органах опеки и попечительства региона 648 специалистов помогают детям найти новую семью. Еще 129 сотрудников занимаются подготовкой будущих замещающих родителей.

«Сегодня особенно важно отметить труд тех, кто помогает детям-сиротам и ребятам, оставшимся без попечения родителей, стать счастливыми, обрести новую любящую семью», — подчеркнул глава региона.

Вениамин Кондратьев добавил, что число детей, оставшихся без родителей, с каждым годом уменьшается. Они обретают новые семьи. Благодаря этому на Кубани сократилось количество детских домов.

В регионе сейчас насчитывается более 13 тыс. детей-сирот, из них почти 12,9 тыс. воспитываются в замещающих семьях. Это 98,9% при среднероссийском показателе 89,7%, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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