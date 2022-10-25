Кондратьев: на Кубани собрали рекордный урожай пшеницы — 10,7 млн тонн
Полномочный представитель президента России в ЮФО Владимир Устинов, губернатор Кубани Вениамин Кондратев и спикер ЗСК Юрий Бурлачко поздравили передовиков агропромышленного комплекса.
«На протяжении многих лет край являлся неизменным лидером в сельхозпроизводстве страны. Благодаря самоотверженной работе аграриев успешно развиваются рисоводство, виноградарство, садоводство» – сказал Устинов.
Глава Краснодарского края подчеркнул, что аграрии своим напряженным трудом заслужили высокие награды.
«Сегодня кубанский каравай весит — 15 млн 100 тыс. т зерновых и зернобобовых. Собран рекордный урожай пшеницы — 10 млн 700 тыс. т. Такой результат мы получили в условиях новых вызовов — беспрецедентных санкций, трудностей с покупкой удобрений, обслуживанием сельхозтехники», — заявил Кондратьев.
По словам губернатора, кубанские аграрии сделали все необходимое, чтобы на столах жителей страны были натуральные и качественные продукты, внеся весомый вклад в продовольственный суверенитет региона и страны.
Кондратьев рассказал, что в этом году в крае впервые собрали собрали 1,3 млн т подсолнечника. Кроме того, впервые за 15 лет собрали более 240 тыс. т винограда.
Лучшим сельхозработникам вручили региональные и федеральные награды. Их получили 14 человек. Также наградили победителей конкурса профмастерства среди работников АПК. Пять человек получили ключи от новых автомобилей, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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