Кондратьев: на Кубани сады цветут на площади свыше 30 тыс. гектаров

В Крымском, Темрюкском, Славянском и других районах цветут персиковые сады. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил об этом 16 апреля.

По словам Кондратьева, уже в июле урожай кубанских аграриев повезут на прилавки, а также на локальные заводы, чтобы варить соки, производить повидло и пюре. Он отметил, что всего на Кубани косточковые и семечковые выращивают свыше 400 краевых хозяйств. Так, на площади более 30 тыс. га расположены персиковые, сливовые, черешневые, вишневые, яблоневые сады.

«В прошлом году Кубань стала лидером по урожаю фруктов в стране. Наши садоводы получили почти 600 тыс. т. урожая», ― добавил он.

Для многих сел региона садоводческие предприятия ― градообразующие. Они обеспечивают рабочими местами местных жителей, а органам местного самоуправления помогают в решении соцвопросов. Для края садоводство создает мультипликативный эффект для развития сопутствующих производств. В их числе перерабатывающая пищевая промышленность, строительство цехов товарной доработки фруктов, а также выпуск шпалерных систем, тары, спецтехники, инструментов. Чтобы обеспечивать жителей и гостей Кубани круглогодичной свежей продукцией, строят новые фруктохранилища.

В прошлом году Краснодарский край сохранил лидерство в РФ по урожаю фруктов и ягод. За последние пять лет площадь промышленных плодовых и ягодных насаждений Кубани выросла на 2,9 тыс. га. При этом в крае применяют свой собственный посадочный материал. Так, функционируют 29 питомников. Только за 2023 год они произвели 7 млн саженцев, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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