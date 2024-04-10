Более 100 млн рублей направили на развитие коневодства в 2024 году на Кубани

Кубань — один из ведущих регионов по развитию коневодства. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал об этом 10 апреля.

По словам главы региона, коневодству всегда уделяли внимание, поддерживая племенную работу. Помимо этого, кубанские специалисты входят в десятку лучших коневладельцев РФ, выращивая наиболее перспективные породы, например, чистокровную верховую. Кондратьев подчеркнул успешность и эффективность профессиональной селекционно-племенной деятельности в крае.

«Кубанские скакуны неоднократно побеждали в самых престижных соревнованиях страны. Сегодня общая сумма господдержки отрасли составляет 115,6 млн рублей. Средства пойдут на содержание животных, уход, приобретение медикаментов, организацию тренингов», — отметил губернатор.

В кубанских хозяйствах находятся около 8,4 тыс. голов лошадей, а племенное поголовье насчитывает 1,5 тыс. Их выращивают 11 крупных хозяйств, а также КФХ и частные коневладельцы, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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