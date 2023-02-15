Кондратьев: на Кубани с 2019 года на восстановление прав дольщиков направили более 5,2 млрд рублей

Депутаты ЗСК 15 февраля в ходе 10-й сессии увеличили на 940 млн рублей расходы на решение проблемы обманутых дольщиков.

По словам губернатора Вениамина Кондратьева, с 2019 года из краевого бюджета на восстановление прав дольщиков уже направили более 5,2 млрд рублей. В 2022 году восстановили права более 12 тыс. дольщиков по 119 объектам.

«Деньги в основном идут на взносы в федеральный фонд развития территорий, что позволяет привлекать федеральное финансирование на достройку домов или выплату компенсаций. Сегодня в едином реестре проблемных остаются 77 объектов. Проблему обманутых дольщиков должны закрыть до конца года», — подчеркнул глава региона.

Парламентарии также приняли решение направить на покупку жилья для детей-сирот еще 500 млн рублей. Всего на эти цели в текущем году финансирование составит 4,1 млрд рублей.

Для детей-сирот в прошлом году в крае купили более 1,2 тыс. квартир, а финансирование составляло 3,3 млрд рублей. Из этой суммы 3 млрд рублей — деньги краевой казны, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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