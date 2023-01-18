Кондратьев: на Кубани реализуют 96 проектов развития в сельских населенных пунктах

О планах реализации в крае федеральной госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» на 2023 год губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал 18 января.

Глава Кубани отметил, что одна из основных задач программы — повышение привлекательности жизни на селе.

«Важно, чтобы местные жители, особенно молодежь, хотели остаться в своей станице или хуторе. Продолжали учиться и работать для дальнейшего развития малой родины. Сегодня в сельской местности проживает больше 40% населения Кубани. И жизнь там должна быть комфортной. Для этого мы строим новые дороги, приводим в порядок парки, Дома культуры, улучшаем социальную и инженерную инфраструктуру поселений. В этом году планируем реализовать 96 проектов в разных сферах. Общее финансирование программы превысит 860 млн рублей», — сказал Кондратьев.

В числе наиболее крупных проектов программы Кондратьев назвал строительство детсада на 250 мест в станице Ладожской Усть-Лабинского района, ДК, спортзала на 150 мест и столовой на 140 мест в хуторе Красная Нива Брюховецкого района. А также строительство офиса врача общей практики, водозабора и газопровода в станице Выселки. Кроме того, там капитально отремонтируют фасад здания библиотеки, четыре амбулатории и ФАП. Для медучреждений закупят оборудование. Помимо этого приобретут два модульных ФАПа.

В хуторе Бураковском Кореновского района планируют капитально отремонтировать сельский Дом культуры и провести газопровод. В станице Федоровской Абинского района проведут капремонт стадиона и купят автобус для Дома культуры.

Также в Новоберезанском сельском поселении Кореновского района запланировали ремонт 10 участков уличных водопроводов. Кроме того, в муниципалитетах приведут в порядок ливневки, тротуары, дворовые проезды, детские игровые площадки.

В станице Отрадной обустроят инженерную инфраструктуру на участках под компактную жилищную застройку. К изготовлению аналогичной проектно-сметной документации приступят в Успенском районе.

В прошлом году на госпрограмму «Комплексное развитие сельских территорий» направили порядка 650 млн рублей, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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