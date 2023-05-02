Кондратьев: на Кубани производят всю основную продукцию для строительства и оборудования соцобъектов

Об этом глава региона Вениамин Кондратьев сообщил 2 мая на заседании, посвященном госзакупкам.

Он подчеркнул, что власти заинтересованы в успехе предприятий, которые создают рабочие места и обеспечивают поступление налогов.

«Поэтому даже в непростых условиях предоставляем бизнесу преференции, субсидии и льготные займы. Еще один из существенных инструментов поддержки — участие в государственных и муниципальных закупках», — отметил Кондратьев.

Сейчас в регионе одновременно строят 170 соцобъектов, приводят в надлежащее состояние парки и скверы. В 2023 году на эти цели выделят 200 млрд рублей.

Также Кондратьев сообщил, что в Краснодарском крае насчитывается 286 тыс. малых и средних предприятий. Они имеют заметные преимущества перед субъектами МСП из других регионов благодаря низким логистическим расходам, привлекательным условиям сервиса и гарантийному обслуживанию.

«Почти треть кубанских промышленных предприятий производят широкий ассортимент продукции, востребованной в рамках государственных и муниципальных контрактов. Мы должны создать прозрачную систему, которая поможет им в равных и конкурентных условиях активнее участвовать в закупках», — заключил глава Кубани.

Как доложил руководитель краевого департамента инвестиций и развития МСП Василий Воробьев, в прошлом году в стране обязательная доля закупок у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций должна была составлять не менее 25%. На Кубани этот показатель достиг в среднем 52%, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: в два раза выросло количество самозанятых в Краснодарском крае в 2022 году.