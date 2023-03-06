Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

В два раза выросло количество самозанятых в Краснодарском крае в 2022 году

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-dva-raza-vyroslo-kolichestvo-samozanyatyh-v-krasnodarskom-krae-v-2022-godu
В два раза выросло количество самозанятых в Краснодарском крае в 2022 году
Фото StartupStockPhotos, pixabay.com

В прошлом году число самозанятых составило 300 тыс. человек — это 48,9% больше, чем в 2021 году. План по году перевыполнили почти в 7 раз.

Об этом сообщили 6 марта в ходе еженедельной депутатской планерки Законодательного собрания Краснодарского края.

По итогам 2022 года Краснодарский край занимает четвертое место по численности занятых в МСП. В прошлом году численность занятых в этой сфере выросла более чем на 166 тыс. человек. Всего в ней заняты около 1,1 млн человек.

«Малый и средний бизнес играет важную роль в экономическом развитии региона. Реализация целей, обозначенных национальным проектом, ведет к улучшению условий для ведения бизнеса. Краснодарский край по итогам 2022 года является четвертым среди всех субъектов РФ по численности занятых в МСП и вносит существенный вклад в достижение показателя профильного национального проекта», — сказал председатель ЗСК Юрий Бурлачко.

Численность занятых в малом и среднем предпринимательстве, по словам руководителя краевого департамента инвестиций Василия Воробьева, должна достигнуть к 2030 году 990 тыс. человек, сообщает пресс-служба Законодательного собрания Краснодарского края.

Читайте также: предпринимателей будут официально уведомлять о планируемых проверках через цифровую платформу МСП.РФ.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Шесть человек пострадали при столкновении двух легковушек в Краснодарском крае
Шесть человек пострадали при столкновении двух легковушек в Краснодарском крае
Уникальные эндопротезы и импланты из углеродных волокон разработали ученые в Анапе
Уникальные эндопротезы и импланты из углеродных волокон разработали ученые в Анапе
Из-за крупной энергоаварии без света остались почти 70 тыс. жителей Краснодарского края
Из-за крупной энергоаварии без света остались почти 70 тыс. жителей Краснодарского края
Задрожали стекла: громкий хлопок насторожил жителей нескольких районов Краснодара
Задрожали стекла: громкий хлопок насторожил жителей нескольких районов Краснодара
ФК «Краснодар» сыграл вничью с московским «Торпедо» в матче 18-го тура РПЛ
ФК «Краснодар» сыграл вничью с московским «Торпедо» в матче 18-го тура РПЛ
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. По просьбам жителей: художник создал с помощью нейросети новый образ Краснодара
  2. Укусил комар: в Краснодаре врачи извлекли из тела женщины длинного червя-паразита
  3. Накрыла плащом-палаткой: кинолог из Новороссийска оказала помощь мужчине, потерявшему сознание на улице
  4. Сорвался в пропасть: два человека погибли и один пострадал при падении внедорожника в озеро в Кабардино-Балкарии
  5. Группа компаний «Абрау-Дюрсо» продала шампанский дом Chateau d’Avize во Франции
  6. По итогам 2022 года убыток ФК «Краснодар» составил 4,8 млрд рублей
Прямой эфир
Мы в соцсетях