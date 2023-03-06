В два раза выросло количество самозанятых в Краснодарском крае в 2022 году
В прошлом году число самозанятых составило 300 тыс. человек — это 48,9% больше, чем в 2021 году. План по году перевыполнили почти в 7 раз.
Об этом сообщили 6 марта в ходе еженедельной депутатской планерки Законодательного собрания Краснодарского края.
По итогам 2022 года Краснодарский край занимает четвертое место по численности занятых в МСП. В прошлом году численность занятых в этой сфере выросла более чем на 166 тыс. человек. Всего в ней заняты около 1,1 млн человек.
«Малый и средний бизнес играет важную роль в экономическом развитии региона. Реализация целей, обозначенных национальным проектом, ведет к улучшению условий для ведения бизнеса. Краснодарский край по итогам 2022 года является четвертым среди всех субъектов РФ по численности занятых в МСП и вносит существенный вклад в достижение показателя профильного национального проекта», — сказал председатель ЗСК Юрий Бурлачко.
Численность занятых в малом и среднем предпринимательстве, по словам руководителя краевого департамента инвестиций Василия Воробьева, должна достигнуть к 2030 году 990 тыс. человек, сообщает пресс-служба Законодательного собрания Краснодарского края.
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