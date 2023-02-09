Кондратьев: на Кубани подростковая преступность в 2022 году снизилась на 9%
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и начальник ФСБ РФ по краю Сергей Захарихин провели заседание координационного совещания и Антитеррористической комиссии.
Обсудили вопросы противодействия экстремизму, профилактики безнадзорности и правонарушений подростков. Вениамин Кондратьев отметил, что сейчас против России ведется информационная война. Подростки являются самой уязвимой целью.
«Мы обязаны защитить их от этой оголтелой информационной атаки. Попытки вовлечь ребят в экстремистскую деятельность через интернет не прекращаются. В ответ мы должны слаженно работать по всем направлениям, проводить эффективную внутреннюю, информационную и молодежную политику. Создавать интересные и понятные им программы, развивать спорт. Дети и подростки должны стать самыми активными участниками жизни региона. Пусть они гордятся своим краем. У нас думающая молодежь. Давайте поможем ей мыслить правильно, даже тем, кто, может быть, заблуждается. Иначе за нас это сделают другие», — сказал глава региона.
Губернатор напомнил о том, что страницы в соцсетях и чаты необходимо мониторить для выявления пропаганды экстремизма. Вице-губернатор Игорь Чагаев отметил, что органы местного самоуправления Кубани совместно с правоохранителями работают в этом направлении.
Также Вениамин Кондратьев акцентировал внимание на теме подростковой преступности. По словам главы региона, по итогам 2022 года подростковая преступность в крае снизилась на 9%.
«Однако в некоторых районах правонарушений с участием детей по сравнению с прошлым годом стало больше. Поэтому наша работа, в том числе в сфере профилактики, должна строиться еще эффективнее. В первую очередь важно своевременно выявлять семьи с детьми, которые нуждаются в контроле и помощи со стороны государства. Мы должны знать их лично, помогать им. Оказывать поддержку, уделять внимание трудным подросткам», — добавил глава региона.
Врио начальника ГУ МВД России по Краснодарскому краю Виталий Наумейко сообщил о мерах в сфере противодействия экстремизма.
«Сотрудники органов внутренних дел ведут системную работу в этом направлении. Проводим запреты к экстремистским сайтам. Также охраняем школьников от потенциальной опасности — ежемесячно проводим инструктаж по пропускному режиму в учебных заведениях», — сообщил врио начальника краевого главка полиции.
Замглавы региона Анна Минькова добавила, что Кубань входит в пятерку крупнейших в стране регионов по числу детей — в крае живут 1,3 млн детей до 18 лет. На учете стоят 13 тыс. детей. Также Анна Минькова рассказал о работе института наставничества. Для работы с детьми уже привлекли более 1 тыс. взрослых для помощи попавшим в сложную ситуацию подросткам.
«Например, глава Маламинского сельского поселения Успенского района Сергей Корох взял шефство над подростком, который совершил кражу в прошлом году. Помог ему с трудоустройством, организацией досуга. Поведение ребенка улучшилось. С учета его сняли. Поэтому практику наставничества нужно развивать. Мы добились бы больших успехов, если бы главы муниципалитетов держали эту работу на личном контроле, а, может быть, и взяли личное шефство», — сказа вице-губернатор.
С этого года в школах ввели должности советников директора по воспитанию, которые будут заниматься координацией работы с детьми и воспитанием в целом. Также Анна Минькова рассказала, что с 14 лет подростки могут трудоустраиваться через центры занятости, где им подбирают подходящую работу. В прошлом году во время летних каникул на работу устроили почти 30 тыс. детей. Из них треть — состоящие на профучете подростки. В этом году планируют трудоустроить около 25 тыс. подростков, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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