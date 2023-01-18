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Детская преступность на Кубани снизилась на 40% за семь лет

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/detskaya-prestupnost-na-kubani-snizilas-na-40-za-sem-let
Детская преступность на Кубани снизилась на 40% за семь лет
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Об этом стало известно 18 января в ходе торжества в честь 105-летия со дня создания комиссий по делам несовершеннолетних. Сотрудников соцсферы наградила вице-губернатор края Анна Минькова.

Замглавы региона рассказала, что сейчас в Краснодарском крае 1,3 млн детей до 18 лет. Детское население Кубани — одно из самых многочисленных в России.

«На территории Кубани работает региональная комиссия при администрации Краснодарского края и 56 муниципальных. За семь лет совместными усилиями удалось снизить детскую преступность на 40%. Меньше стало преступлений в отношении несовершеннолетних на 62%. Благодаря «детскому» закону 250 тыс. ребят вернули с улиц домой. Уже три года развиваем институт наставничества для «трудных» подростков», — написала Анна Минькова в Telegram.

В регионе 73 тыс. специалистов участвуют в работе комиссий, помогающих детям и подросткам в трудных ситуациях.

«Эти люди — проводники, которые показывают ребятам лучшую жизнь и помогают начать им жить в любящих семьях. Каждый из них — человек с большим сердцем. <…> Я благодарю всех специалистов за этот колоссальный труд и желаю крепкого здоровья, успехов, а также семейного благополучия», — добавила Анна Минькова.

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