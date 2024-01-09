Кондратьев: на Кубани открыли более 40 школ и 60 детсадов благодаря нацпроектам

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 9 января рассказал, каких успехов удалось достичь по реализации 12 нацпроектов в регионе.

По инициативе главы государства с 2019 года во всей стране приступили к реализации задач национальных проектов, отметил губернатор. В рамках этой работы на Кубани уже создали более 6 тыс. общественно значимых объектов, в том числе 50 спортивных объектов, 67 ФАПов и офисов ВОП, 19 Центров амбулаторной онкологической помощи, свыше 40 школ и 45 школьных спортзалов, более 60 детсадов, благоустроили 1,3 тыс. территорий.

«Все это серьезный результат работы, который повышает качество жизни в наших городах и станицах», — подчеркнул Вениамин Кондратьев.

За 5 лет на создание новых объектов в Краснодарском крае выделили 260 млрд рублей, из которых 125 млрд поступили из федерального бюджета.

Так, благодаря реализации нацпроектов в регионе привели в порядок 60 медучреждений, более 60 музеев, детских школ искусств и культурно-досуговых учреждений. Также 14 библиотек преобразовали по модельному стандарту в современные арт-холлы для презентаций или мультимедийные коворкинг-зоны, где можно работать и учиться. Еще открыли три виртуальных концертных зала в Геленджике, Анапе и Новороссийске.

На Кубани национальные проекты «Образование», «Жилье и городская среда» и «Демография» помогли обеспечить свыше 40 тыс. новых мест в школах и порядка 12 тыс. мест в детсадах. Также заработало более 530 центров образования «Точка роста», они появились во всех муниципалитетах края. Еще в регионе открыли 4 «Кванториума» и 3 центра цифрового образования детей «IT-куб».

Кроме того, благодаря профильному нацпроекту восстановили 1,2 тыс. км трасс, что в результате почти до 80% увеличило долю дорог региона, находящихся в нормативном состоянии, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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