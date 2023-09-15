Кондратьев: на Кубани одновременно строят 54 спортивных объекта

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 15 сентября принял участие в заседании Совета при полномочном представителе президента России в ЮФО под председательством Владимира Устинова.

Глава Кубани отметил, что власти региона уделяют большое внимание физической подготовке молодежи и расширяют спортивную инфраструктуру.

«В этом году строим одновременно 54 объекта — спорткомплексы пешей доступности, бассейны, спортивно-игровые площадки. Развиваем сеть Центров единоборств: 17 уже открыли, в стройке — еще 19», — сообщил губернатор.

Кроме того, в крае открыли 64 центра тестирования, где можно сдать нормы ГТО. Такой возможностью в этом году уже воспользовались около 255 тыс. кубанцев, из них 65 тыс. — молодые люди от 16 до 29 лет.

«Мы выстроили систему военно-патриотического воспитания в школах. Проводим уроки мужества, развиваем музеи боевой славы. На базе воинских частей ученики 10 классов и студенты техникумов каждый год проходят учебные сборы, осваивают строевую, тактическую, огневую подготовку. В прошлом году в мероприятиях участвовали 23 тыс. человек», — отметил Вениамин Кондратьев.

Он добавил, что продолжает расти число участников детско-юношеского движения «Юнармия». Сейчас в его рядах насчитывается около 33 тыс. юношей. Также в крае работают 12 «Домов Юнармии», где для ребят проводят занятия по различным единоборствам. До конца декабря планируют открыть еще восемь таких учреждений.

Также на Кубани продолжают открывать центры «Авангард», где дети изучают военное дело. Такие учреждения уже действуют в Сочи и Армавире, еще одно появится осенью в Новороссийске.

На завершающей стадии строительство военно-патриотического центра имени Казанцева, где ежегодно будут обучаться более 4,5 тыс. ребят. Они получат знания и навыки по управлению беспилотниками, пройдут курс военной подготовки. Для проведения занятий привлекут участников СВО, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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