Кондратьев: на Кубани на повышение зарплат бюджетникам в этом году предусмотрели 7,2 млрд рублей

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Решение выделить дополнительные деньги на повышение заработной платы работникам бюджетной сферы и улучшение качества жизни отдельных категорий граждан 27 октября в ходе 4-й сессии приняли депутаты ЗСК.

В заседании кубанского парламента принял участие губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. По его словам, в соответствии с указами президента РФ, на Кубани выделили дополнительно 5,4 млрд рублей из краевой казны.

«Это позволит нам повысить заработную плату работникам бюджетной сферы и улучшить качество жизни отдельных категорий граждан. Прежде всего, педагогов, врачей, представителей социальной отрасли и культуры. Всего на эти цели в 2022 году предусмотрено 7,2 млрд рублей», — отметил глава региона.

Председатель ЗСК Юрий Бурлачко сообщил о том, что 7-ой созыв Заксобрания края проводит уже четвертое заседание.

«В сегодняшних условиях наша главная задача — не снижать уровень жизни жителей Кубани, а наоборот — повышать его. Увеличение зарплат работникам бюджетной сферы как раз на это и направлено», — цитирует Юрия Бурлачко пресс-служба администрации Краснодарского края.

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