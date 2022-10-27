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Кондратьев: на Кубани на повышение зарплат бюджетникам в этом году предусмотрели 7,2 млрд рублей

Экономика
27.10.2022 16:12
Ссылка https://kuban24.tv/item/kondratev-na-kubani-na-povyshenie-zarplat-byudzhetnikam-v-etom-godu-predusmotreli-7-2-mlrd-rublej
Кондратьев: на Кубани на повышение зарплат бюджетникам в этом году предусмотрели 7,2 млрд рублей
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Решение выделить дополнительные деньги на повышение заработной платы работникам бюджетной сферы и улучшение качества жизни отдельных категорий граждан 27 октября в ходе 4-й сессии приняли депутаты ЗСК.

В заседании кубанского парламента принял участие губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. По его словам, в соответствии с указами президента РФ, на Кубани выделили дополнительно 5,4 млрд рублей из краевой казны.

«Это позволит нам повысить заработную плату работникам бюджетной сферы и улучшить качество жизни отдельных категорий граждан. Прежде всего, педагогов, врачей, представителей социальной отрасли и культуры. Всего на эти цели в 2022 году предусмотрено 7,2 млрд рублей», — отметил глава региона.

Председатель ЗСК Юрий Бурлачко сообщил о том, что 7-ой созыв Заксобрания края проводит уже четвертое заседание.

«В сегодняшних условиях наша главная задача — не снижать уровень жизни жителей Кубани, а наоборот — повышать его. Увеличение зарплат работникам бюджетной сферы как раз на это и направлено», — цитирует Юрия Бурлачко пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: расходы бюджета Краснодарского края на 2022 год увеличили на 20,1 млрд рублей. Изменения в краевом бюджете приняли 27 октября на сессии ЗСК.

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