Кондратьев: на Кубани из выделенных на нацпроекты 80 млрд рублей освоили 57%

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 18 октября провел совещание регионального проектного комитета, на котором обсудили реализацию нацпроектов в регионе.

В освещении приняли участие председатель ЗСК Юрий Бурлачко и главный федеральный инспектор по краю аппарата полномочного представителя президента РФ в ЮФО Евгений Гулиев, а также руководители различных ведомств и представители местных властей.

Вениамин Кондратьев подчеркнул, что реализация нацпроектов — возведение конкретных объектов, которые ждут кубанцы, власти региона не могут их подвести.

«В 2023 году на нацпроекты на Кубани выделили 80 млрд рублей. На сегодняшний день освоили 45,5 млрд рублей или 57%. Осталось чуть больше двух месяцев, поэтому нам нужно ускориться, чтобы выполнить все задачи. Максимально сконцентрировать внимание там, где есть отставание от сроков», — сказал губернатор и поручил ответственным лицам лично контролировать работы.

По словам Вениамина Кондратьева, больше всего опасения вызывают школы на 400 мест в станице Староминской и на 250 мест в поселке Глубоком Новокубанского района. Глава региона поручил срочно увеличить число рабочих на стройках, привлечь субподрядчиков, чтобы вовремя завершить строительство.

Также от графика немного отстает строительство учебного корпуса школы № 4 на 425 мест в Горячем Ключе. Мэр города Сергей Белопольский сообщил, что проблему решаются оперативно, объект введут в этом году.

В этом году Горячий Ключ участвует в 7 нацпроектах, в рамках которых сделали реконструкцию улицы Ленина, ввели станцию обезжелезивания воды с дополнительными резервуарами, открыли амбулаторию в поселке Приреченском и готовят к открытию ФАП в селе Фанагорийском, а также приступили к рекультивации полигона ТБО.

В Каневском районе реализуют сразу 8 нацпроектов — благоустроили парки в станицах Челбасской и Стародеревянковской, построили ФАП в хуторе Орджоникидзе, открыли центры образования «Точка роста» в шести школах и оснастили два музея. В муниципалитете продолжается реконструкция водозабора и строительство станции очистки воды на 10 тыс. куб м. Водозабор готов на 60%, так как у подрядчика возникли проблемы с поставкой оборудования. Сейчас ищут оборудование на замену. Запустить станции планируют в декабре, сообщает пресс-службе администрации Краснодарского края.

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