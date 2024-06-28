Кондратьев: на Кубани число социальных предпринимателей выросло в четыре раза

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал, какую поддержку оказывают социальному бизнесу в том числе в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

По словам главы Кубани, в регионе ежегодно растет число социальных предпринимателей.

«Если в 2021 году их было 50, то к концу 2023 года — уже 204 человека. Все они ведут общественно полезные бизнес-проекты, решают социальные проблемы — помогают жителям, которые больше всего нуждаются в поддержке, обеспечивают работой людей с ограниченными возможностями, обучают, а также производят товары и оказывают услуги для тех, кому необходима реабилитация», — подчеркнул Кондратьев.

Со своей стороны власти края оказывают такому бизнесу всяческую поддержку, отметил губернатор. Так, в региональном Фонде микрофинансирования социальные предприниматели могут оформить льготный заем до 5 млн рублей под 0,1-2% годовых. Всего за 2,5 года на развитие бизнеса предоставили порядка 61 млн рублей такой поддержки.

Кроме того, для социальных предпринимателей в Центре «Мой бизнес» бесплатно проводят обучение по теме, как начать общественно полезное дело. Обучающие программы для таких граждан предусмотрели и в региональном Фонд развития бизнеса.

Социальное предпринимательство позволяет решать важные социальные и культурные задачи общества. Например, бизнесмен из Новороссийска Валентин Максимов открыл детский клуб робототехники. Ему предоставили матподдержку в 500 тыс. рублей на обновление технической базы — закупку конструкторов, мониторов, системных блоков, станков и другой необходимой техники.

Кроме того, благодаря социально направленным компаниям в регионе появляются реабилитационные, образовательные и развивающие центры для детей, языковые школы, творческие мастерские, а также реализуются другие важные проекты, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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