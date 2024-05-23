Кондратьев: на Кубани большое внимание уделяем мониторингу и прогнозированию ЧС

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 23 мая принял участие в заседании Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации последствий природных явлений. Заседание провел глава МЧС России Александр Куренков.

«В Краснодарском крае расположены курортные города, где в населенные пункты буквально врезаются реки. В рамках работы по благоустройству, в том числе набережных, русла рек сужаются. Однако приход большой воды может быть стремительным, люди к этому могут быть не готовы. Поэтому необходимо быстро организовать оповещение, чтобы не потерять человеческие жизни и минимизировать последствия с точки зрения экономики», — подчеркнул Александр Куренков.

Глава Кубани отметил, что по территории края протекает 30 тыс. км рек. На их берегах находится большинство населенных пунктов.

«Сейчас паводковая ситуация стабильная, но ежегодно в летний период после сильных ливней сталкиваемся с подтоплениями в предгорных и горных районах края. Поэтому большое внимание уделяем системе мониторинга и прогнозирования ЧС», — отметил Вениамин Кондратьев.

По словам губернатора, обстановку на водоемах региона отслеживают 217 датчиков уровня воды и метеостанций, еще 94 установят в этом году.

В каждом районе региона действует система оповещения населения о ЧС. Также власти продолжают работу по расчистке русел рек и укреплению берегов. Так, в 2024 году краю из федерального бюджета выделили 65 млн рублей в виде субвенций для расчистки 7 участков русел рек протяженностью около 9 км, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

«Отдельно хочу остановиться на проблеме заиления Краснодарского водохранилища. За последние 20 лет полезный объем водохранилища сократился почти на треть, необходима его расчистка для увеличения полезного объема воды. Однако это не наши полномочия — вопрос может быть решен только на федеральном уровне», — отметил Вениамин Кондратьев.

Александр Куренков пообещал принять меры для решения этого вопроса и доложить обо всех предложениях Владимиру Путину и Михаилу Мишустину. В свою очередь руководитель Федерального агентства водных ресурсов Дмитрий Кириллов сообщил, что вопрос будет решается в рамках нового проекта «Вода России».

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