Кондратьев: более 18 км русел рек расчистят на Кубани в 2024 году

Работы по расчистке проведут в Сочи, Горячем Ключе, Динском, Каневском, Калининском, Отрадненском и Туапсинском районах, заявил глава Кубани Вениамин Кондратьев.

«В нашем крае 8 тыс. рек. Многие населенные пункты традиционно расположены вблизи водных объектов. Важно заранее готовиться к возможным весенним паводкам, поэтому мы ежегодно работаем над улучшением состояния рек. Где необходимо, увеличиваем пропускную способность, чистим русла, ведем дноуглубительные работы, укрепляем берега. Используем для этого все возможности — средства федерального и краевого бюджетов, привлекаем сторонние организации. Всего в этом году предстоит расчистить 18,4 км русел рек региона», — сказал губернатор.

В Сочи продолжится расчистка на реке Цусхвадж, а также начнутся работы на реке Хоста и ручье Белом. В Туапсинском районе расчистят реки Агой в границах аула Агуй-Шапсуг и села Агой и Елизаветку в селе Шаумян. В станице Пятигорской и поселке Мирном Горячего Ключа работы проведут на реках Каверзе и Тхамашинка.

Кроме того, благодаря новой технике приведут в порядок русла рек Аргош в станице Передовой Отрадненского района и реки Адерба в одноименном селе и поселке Светлом Геленджика.

Продолжаются работы на реке Гречаной в Калининском районе — от хутора Гречаная балка до поселка Рогачевского. В Каневском районе расчищают русло реки Челбас, в Динском — 2-ой Понуры, в Кореновске — реки Левый Бейсужек.

Параллельно разрабатывают проекты расчистки еще семи рек — в Геленджике, Мостовском и Туапсинском районах, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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