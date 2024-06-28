Кондратьев: на Кубани более 100 тыс. выпускников получат аттестаты

В школах Краснодарского края 28 июня в торжественной обстановке вручили аттестаты.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев отметил, что в этот день выпускники подошли к важному перекрестку в их жизни.

«Для более 100 тыс. юных кубанцев завершен важный этап: позади сочинения и контрольные, уроки и домашние задания, тревоги и волнения на экзаменах, впереди — выбор профессии, яркие студенческие годы и начало самостоятельной, взрослой жизни», — написал губернатор в Telegram.

В семье главы Кубани в этом году тоже есть выпускник — школу окончил старший сын Александр.

«Хочу пожелать всем сегодняшним выпускникам смело идти к своим целям, честно трудиться, творить, совершать открытия и ставить новые рекорды. Какой бы путь вы ни выбрали, помните, что мы всегда ждем вас здесь— дома, на Кубани. Ценим вас и верим, что вы сможете сделать наш край лучше», — подчеркнул Вениамин Кондратьев.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», аттестаты в этом году получат более 23,5 тыс. 11-классников и 77 тыс. 9-классников.