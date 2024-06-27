Кондратьев: на Кубани 1 млн га природно-заповедного фонда, их важно сохранить

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 27 июня провел совещание по созданию новых и сохранению существующих особо охраняемых природных территорий местного значения.

Площадь природно-заповедного фонда Кубани за последние 8 лет увеличилась на 27%. Сейчас она превышает 1 млн га, рассказал глава региона.

«Созданы 16 лесопарковых поясов городских поселений площадью более 3,5 тыс. га. Важно сохранить уникальную природу Кубани для следующих поколений. Необходимо завершить эту работу, создать новые особо охраняемые территории, прежде всего, местного значения, чтобы защитить их от застройки, поставить точку в решении этого важного для всего региона вопроса», — подчеркнул Вениамин Кондратьев.

Губернатор отметил важность системной работы по защите зеленого фонда от застройки.

По словам замглавы края Романа Лузинова, более 30% территорий Кубани имеет различный статус охраны — ООПТ, лесопарковые пояса, зеленые зоны, лесные массивы. Сейчас в регионе насчитывается 460 особо охраняемых природных территорий, в том числе 7 федерального и 357 регионального значения.

«До конца года создадим еще пять ООПТ регионального значения в Геленджике и Новороссийске. Что касается объектов местного значения, их в крае 96. Ведем работу по созданию еще 91. Уже получили более 300 предложений от общественников», — сообщил Лузинов.

Главе Кубани доложили о создании новых ООПТ местного значения в Горячем Ключе, Мостовском, Северском и Туапсинском районах.

«Это большая и важная работа, к которой надо подходить взвешенно. Понимать ответственность перед будущими поколениями. То, что начали, — завершить. Через месяц вернемся к этому вопросу и проверим, что сделано», — заключил Кондратьев.

По итогам совещания губернатор поручил рассмотреть возможность создания «зеленых поясов» регионального значения, проработать этот вопрос с участием представителей общественности, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: пять новых особо охраняемых природных территорий появятся в Новороссийске.