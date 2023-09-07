Кондратьев: мы стараемся дать детям возможность осваивать самые передовые технологии

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в интервью рассказал о возможностях, которые дает региону реализация нацпроекта «Образование».

С 1 сентября школы региона приняли 780 тыс. детей. По словам главы Кубани, это серьезный вызов для всей системы образования, решить который помогает ввод новых школ.

«Конечно, эта работа требует колоссальных средств. Чтобы наращивать темпы строительства, используем любые возможности – федеральные и региональные программы, государственно-частное партнерство, а также национальный проект «Образование». Изначально мы ставили себе задачу открывать по 10 школ ежегодно. В прошлом году ввели 16, в этом году передадим детям уже 20 школ», — рассказал губернатор.

Он отметил, что в крае одновременно на стадии строительства находятся 40 учреждений общей вместимостью более 37 тыс. мест в смену. Кроме того, строятся 31 детский сад.

«С таким размахом в крае социальные объекты не строили никогда. По нацпроекту «Образование» на новые школы нам выделили 8,5 млрд рублей федеральных средств. Из краевого бюджета дополнительно направили еще 6 млрд рублей. Определили планы и на ближайшее будущее – до конца 2025 года построим еще как минимум 31 школу», — уточнил Вениамин Кондратьев.

По его словам, на Кубани стараются дать детям возможность осваивать самые передовые технологии еще со школьной скамьи.

«Для этого открываем специализированные кабинеты, оснащаем их современным оборудованием. Самое главное, что мы создаем одинаково комфортные условия обучения по всему краю – в каждом городе, станице или хуторе», — добавил губернатор.

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