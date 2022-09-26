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Кондратьев: мы решим задачи по мобилизации, поставленные президентом

Политика
26.09.2022 18:33
Ссылка https://kuban24.tv/item/kondratev-my-reshim-zadachi-po-mobilizatsii-postavlennye-prezidentom
Кондратьев: мы решим задачи по мобилизации, поставленные президентом
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Ход призывной кампании в рамках частичной мобилизации обсудили на региональном совещании под председательством губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева.

«Кубань остается гарантом продовольственной безопасности всей страны. Выполняя требования по мобилизации, мы в тоже время должны обеспечить деятельность градообразующих предприятий, агропромышленного комплекса. Мы решим задачи по мобилизации, поставленные главой государства. При этом необходим сбалансированный подход, чтобы сохранить экономику региона», – сказал Кондратьев.

Губернатор отметил, что сейчас от жителей Кубани поступает много вопросов, связанных с частичной мобилизацией. По его мнению, нужно активнее вести разъяснительную работу в этом направлении.

«Люди должны понимать: повестка – это не значит, что тебя призовут. В первую очередь, армии нужны те, кто имеет необходимую военно-учетную специальность и боевой опыт», — добавил глава региона.

Он подчеркнул, что от того насколько качественно и слаженно будет отработано поручение президента, будет зависеть решение задач в зоне спецоперации и стабильность в регионе.

Военный комиссар Кубани Александр Кузнецов заявил, что все задания по частичной мобилизации выполняют. По его словам, в первые дни мобилизации были определенные недочеты и вопросы, но сейчас ситуация выровнялась.

«Стараемся призывать только тех, кто имеет необходимую военно-учетную специальность. Особо отмечу, что жители Кубани остаются патриотами в высшем значении этого слова», — сказал Кузнецов.

Кондратьев обратился к главам муниципалитетов и поручил оперативно сверять информацию по каждому пришедшему в военкомат, учитывая их состояние здоровья, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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