Кондратьев: мы никому не позволим продавать на Кубани суррогатный алкоголь

На совещании комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции 27 июня глава Кубани Вениамин Кондратьев поручил создать рабочие группы по выявлению суррогатного алкоголя в муниципалитетах.

«Краснодарский край — курортный регион, который ежегодно принимает миллионы туристов. И мы никому не позволим продавать им сомнительное пойло. Я говорю даже не про налоги и экономику, а в первую очередь про здоровье наших жителей и гостей», — подчеркнул губернатор.

По его словам, по итогам проверок оказалось, что 27% торговых точек в многоквартирных домах продают пиво без каких-либо документов. Заниматься этим вопросом должны не только лишь правоохранительные органы.

«Обращаюсь к главам. Вы должны первыми узнавать о местах продажи подделки и принимать исчерпывающие и жесткие меры: лишать лицензий за контрафакт, прекращать договоры аренды», — заявил Кондратьев.

Он сказал, что также важно защитить интересы честных производителей, подчеркнув, что цена качественного вина не может быть ниже его себестоимости. Глава Кубани призвал регулярно отправлять на экспертизу подозрительные продукты и, если их качество не подтвердится, изымать всю партию и наказывать недобросовестного производителя.

Всего в крае розничной продажей алкогольной и спиртосодержащей продукции занимаются более 3 тыс. организаций и около 6 тыс. индивидуальных предпринимателей. С начала 2023 года в адрес предпринимателей поступило свыше 2 тыс. предостережений, провели 98 профилактических визитов.

Кроме того, с начала года на Кубани выявили 95 преступлений, связанных с незаконным производством и оборотом алкоголя. В итоге правоохранители изъяли более 400 тыс. л суррогатной продукции, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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