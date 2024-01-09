Кондратьев: мы должны укрепить лидерские позиции Краснодарского края в виноделии

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сказал об этом во время посещения образовательного центра виноградарства и виноделия, который открыли в 2022 году на базе Анапского сельскохозяйственного техникума.

Вместе с губернатором его посетили президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук, вице-губернаторы Александр Руппель и Андрей Коробка, а также мэр Анапы Василий Швец.

Гости посмотрели производственные площадки и учебные лаборатории. В центре виноделия готовят агрономов, селекционеров, виноградарей и технологов.

«Открыли современный кластер виноградарства и виноделия в Анапе для качественной подготовки востребованных в отрасли кадров, выстроили сотрудничество с ведущими предприятиями региона», — сказал Кондратьев.

Губернатор отметил, что развитие профессиональных возможностей и внедрение передовых разработок в селекции и генетике позволят Краснодарскому краю укрепить лидерские позиции в винодельческой отрасли страны.

Президент «Курчатовского института» высоко оценил оснащенность образовательного центра в Анапе. Он призвал студентов уделять особое внимание экологическому сельскому хозяйству, а также предложил властям Кубани сделать регион пилотным для создания электронной карты плодородных почв.

Кондратьев сказал, что исследование почв очень важно для края, являющегося главным аграрным регионом России. Губернатор подчеркнул, что сельскому хозяйству в регионе уделяют особое внимание, поэтому важно защитить все плодородные земли, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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