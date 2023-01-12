Кондратьев: мы должны создать комфортные условия для представителей IT-сферы
О поддержке IT-специалистов в ходе «Прямой линии» рассказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
Глава Кубани подчеркнул, что IT-отрасль необходима региону.
«Мы должны создать условия, чтобы айтишники и предприятия чувствовали себя в крае комфортно. Преференции и льготы, которые регион создает для них, очень важны. Мы максимально уменьшили налоговую ставку с 6 до 1%. Подняли налоговый инвестиционный вычет с 50 до 70%. Эти деньги они могут направлять на свое развитие», — сказал Кондратьев.
В настоящее время в Краснодарском крае работают 1 тыс. 700 IT-компаний. С прошлого года им предоставляется льготное кредитование в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».
Кроме того, для развития отрасли на Кубани возводят первый в регионе IT-парк. Планируется, что он объединит все цифровые ресурсы на одной площадке и создаст 500 новых рабочих мест.
В текущем году в крае планируют разместить представительство крупнейшей в РФ ассоциации разработчиков ПО «Руссофт». Также начнется работа по созданию на базе Сочи экспортного хаба IT-услуг. В Краснодарском крае разрабатывают дополнительные меры поддержки для экспортно-ориентированных IT-компаний, сообщили в пресс-служба администрации Краснодарского края.
Посмотреть запись трансляции «Прямой линии» можно на Youtube-канале «Кубань 24».
Читайте также: каждый вопрос «Прямой линии» будет под контролем, пока по нему не найдут решение.
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