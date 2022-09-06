Кондратьев: мы делаем все, чтобы курорты Краснодарского края работали круглогодично

Вениамин Кондратьев. Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев прокомментировал поручение президента России Владимира Путина о создании всесезонных курортов на побережьях Черного и Азовского морей, которое он дал на заседании Госсовета по вопросам развития туризма.

«Благодарен президенту и правительству России за поддержку и внимание к нашему краю. Сегодня мы делаем все, чтобы наши основные курорты принимали гостей весь год. При этом развиваем потенциал и других территорий на побережье и в предгорье», — сказал Кондратьев.

Глава региона отметил, что сейчас на Кубани развивают экологический, винный и агротуризм, а также пешеходные маршруты. Кроме того, он напомнил, что сейчас в Краснодарском крае представлены три курорта федерального значения — Сочи, Геленджик и Анапа. Именно они каждый год принимают основную часть туристов.

Всего с начала 2022 года Краснодарский край посетили 12,8 млн отдыхающих. Туристический поток в регион увеличился, несмотря на приостановку работы аэропортов в Геленджике, Анапе и Краснодаре.

Кондратьев подчеркнул, что на Кубани продолжается бархатный сезона. Сейчас отели Черноморского побережья заполнены на 85,6% Азовского побережья — на 84,6%, а в предгорной и степной зонах на 50,9%.

«В Сочи, Анапе и Геленджике на середину сентября забронированы порядка 70% «якорных» отелей категории четыре звезды и 55% – пятизвездочных. Безусловно, видя высокий спрос на этот вид отдыха, мы будем помогать бизнесу и муниципалитетам развивать и другие прибрежные территории», — цитирует губернатора пресс-служба администрации Краснодарского края.

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