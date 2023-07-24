Кондратьев: можно найти общие пути развития Краснодарского края и Чечни, усилить взаимодействие

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев обсудил с председателем правительства Чечни Муслимом Хучиевым вопросы сотрудничества в промышленной, аграрной и инвестиционной сферах.

В ходе встречи глава Кубани отметил важность укрепления деловых и дружеских связей между регионами.

«У наших регионов немало общего. Мы занимаем соседние позиции в числе лидеров Национального инвестиционного рейтинга. Краснодарский край — ведущий аграрный и курортный субъект, за последние годы нам удалось добиться прорыва в промышленности. Для Чечни это тоже приоритетные отрасли. Мы можем найти точки соприкосновения, усилить взаимодействие и потенциал, создавать совместные производства и выходить на внутренние и внешние рынки», — подчеркнул Кондратьев.

Председатель правительства Чечни также назвал важной работу, направленную на выстраивание взаимовыгодного сотрудничества.

«Нам интересно взаимодействие в разных отраслях экономики. Воспринимаем перестройку логистики, как время возможностей, в первую очередь это касается кооперации», — сказал Муслим Хучиев.

Он добавил, что за последние годы Краснодарский край меняется в соответствии с запросами населения и представителей бизнеса.

Кроме того, на встрече отметили, что поддержка бизнеса — важное направление в экономической политике обоих регионов. Наличие гибкой правовой базы, льготы для инвесторов и отсутствие бюрократических проволочек позволяют воплощать в жизнь крупные проекты на территории Кубани и Чечни.

По итогам обсуждения было решено также развивать сотрудничество между регионами в сферах пищевой промышленности и переработки, микроэлектроники, IT-отрасли, сельского хозяйства, развития рекреационных зон и спорта, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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