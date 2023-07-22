Губернатор Кубани рассказал об уникальных туристических местах Мостовского района

В рамках цикла #Маршруты Кубани Вениамин Кондратьев рассказал о достопримечательностях и туристических маршрутах Мостовского района.

Глава региона отметил, что окруженный с трех сторон горами Мостовской район — одна из красивейших территорий Краснодарского края.

«Здесь проходит не меньше полусотни туристических маршрутов разной сложности. Часть из них по местам, внесенным в список всемирного природного наследия ЮНЕСКО, по Кавказскому государственному биосферному заповеднику и природному зоологическому заказнику регионального значения «Псебайский», — написал Кондратьев в Telegram.

Мостовской район предлагает множество видов отдыха и обширную программу оздоровления. Здесь можно пройти по маршруту выходного дня или отдохнуть на турбазе с горячими источниками.

Среди знаковых мест района — хребет Герпегем, максимальная высота которого составляет 1 тыс. 211 м. Там туристы могут увидеть пещеры, гроты и водопады. Наверху есть альпийские луга и практически отсутствуют деревья. Местами встречаются останцы-часовые — высокие каменные столбы.

Одно из самых труднодоступных и живописных мест Кавказского заповедника, озеро Ачипста с лазурной водой также находится в Мостовском районе. Озеро образовалось в результате сошедшей лавины, и температура воды в нем круглый год не поднимается выше 10°C.

Еще одно популярное у туристов место — Гунькины пещеры. Комплекс из четырех пещер расположен в районе Гунькиной балки. Стены пещер состоят из двухцветного мрамора и гипса. Протяженность самой примечательной поставляет около 600 м. Отправляться на экскурсию по пещерам лучше с опытным проводником.

Кроме того, в районе находятся порядка 10 термальных источников, богатых йодом, бромом, натрием и калием. Они доступны круглый год, вода в бассейны подается с глубины 2 тыс. м.

В 6 км от станицы Баракаевской расположены Монашеские пещеры, названные так потому, что в средние века в них жили монахи-отшельники. Также пещеры интересны тем, что в них ученым удалось обнаружить следы стоянок неандертальцев.

Еще одна природная достопримечательность района — гора Голая высотой 1 тыс. 852 м на правом берегу реки Малая Лаба над поселком Кировским. Под горой есть туркомплекс, где зимой можно прокатиться на тюбингах, а летом и в межсезонье — совершить конную прогулку.

Множество туристов со всей страны привлекает дольменный «город» в окрестностях хутора Кизинка и станицы Баговской. Всего в районе находятся 564 мегалита. Предположительно, дольмены относятся к третьему тысячелетию до нашей эры.

Неподалеку от поселка Псебай есть водопад Желаний. Путь к нему пролегает через заповедные леса. По поверью, перед водным каскадом нужно загадать желание, и оно обязательно исполнится.

Кроме уникальных природных достопримечательностей, можно посетить подворье Воскресенско-Михайловского храма у подножия горы Шахан в станице Андрюки. Выстроенный по особым технологиям, храм украшен камнем и напоминает древнюю крепость, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее Кондратьев рассказал об уникальных местах Приморско-Ахтарского района.