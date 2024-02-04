Кондратьев: молодежь чтит имена тех, кто отдал свои жизни за благополучие России

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 4 февраля в своих соцсетях рассказал о героизме защитников Малой земли в 1943 году.

По словам главы региона, в ночь с 3 на 4 февраля 1943 года на Малую землю высадился легендарный морской десант под командованием Цезаря Куникова, в который вошли 276 героев-добровольцев. Губернатор подчеркнул, что бой на Малой земле стал началом освобождения Новороссийска и изменил ход Великой Отечественной войны.

«Память об этих событиях бесконечна. Важно, что сегодня молодое поколение чтит имена тех, кто отдал свои жизни за наше благополучие, процветание родной страны. В прошлом году ребята-активисты из «Движения первых» решили восстановить историческое время проведение патриотической акции «Бескозырка» — в 1:40, в тот самый час, когда бойцы бесстрашно шагнули на Малую землю, чтобы отбить ее у врага», — написал Кондратьев в своем Telegram-канале.

Жители Новороссийска поддержали инициативу и собрались на берегу Черного моря, чтобы опустить на воду бескозырку.

Военно-патриотическая акция «Бескозырка», посвященная 81-й годовщине высадки десанта под командованием Цезаря Куникова, началась на площади Героев с зажжения факелов. Один факел вместе с матросской бескозыркой направили в село Южная Озереевка, где ночью 1943 года высаживался основной десант морских пехотинцев. Вторую бескозырку и факел в руках понесли к Малой земле участники «Движения первых». Там бескозырку торжественно спустили на воду Цемесской бухты.

Дата 4 февраля 1943 года является одной из самых героических в истории Кубани. С высадки десанта на Малую землю началась оборона Новороссийска, которая длилась 225 дней, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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