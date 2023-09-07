Кондратьев: модернизация производства — это залог развития экономики Кубани

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев посетил завод железобетонных свай в Гулькевичском районе.

Глава региона оценил мощности АО «Блок», а также обсудил с руководством дальнейшее развитие предприятий. Он отметил, что завод в Гулькевичском районе — крупнейший производитель железобетонных забивных свай на юге России. Они востребованы как на Кубани, так и за ее пределами.

«Завод активно модернизирует производства, улучшает и автоматизирует различные процессы, в том числе при государственной поддержке. Такой подход — залог устойчивого развития предприятия и всей экономики региона, повышения уровня жизни сотрудников» — подчеркнул Кондратьев.

На предприятии выпускают сваи, лестничные марши, плиты перекрытия, площадки и ступени, фундаментные блоки, аэродромные плиты — всего более 400 наименований. По словам председателя совета директоров Евгения Пономаренко, завод участвовал в строительстве стадиона к чемпионату мира в Ростове-на-Дону, Новошахтинского нефтеперерабатывающего завода аэродрома «Платов», творческой резиденции «Таврида-АРТ», «Таманьнефтегаз». Сейчас предприятие выполняет заказ для строительства нового аэропорта «Пашковский».

«В этом году нам исполнится 50 лет. Как и все, начинали с ручного труда, но три года назад приступили к масштабной модернизации. При поддержке администрации создаем высокопроизводительные рабочие места, планируем установить новую автоматическую линию по производству свай», — сообщил Пономаренко.

Он подчеркнул, что внедрение цифровых технологий позволит снизить себестоимость продукции, а также повысить производительность труда, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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