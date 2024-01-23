Кондратьев: многодетным семьям всегда уделяют особое внимание на Кубани

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев прокомментировал указ президента России Владимира Путина о закреплении статуса многодетных семей и определении мер поддержки.

«В Краснодарском крае проживают около 93 тыс. многодетных семей, в которых воспитывают более 309 тыс. детей. Они наша гордость, поэтому мы всегда уделяем им особое внимание. На сегодняшний день реализуем свыше 20 различных программ. Объявленный Год семьи и подписанный указ о мерах социальной поддержки многодетных позволят усилить эту работу, чтобы окружить семьи с детьми максимальной заботой государства,» — сказал глава региона.

При рождении третьего и последующих детей семьи на Кубани получают краевой материнский капитал, в 2024 году его размер превышает 153 тыс. рублей. Деньги можно направить на погашение ипотеки, если семья прожила в регионе три года, на медицинскую реабилитацию детей или на другие цели.

Кроме того, ежегодно таким семьям выплачивают 5 тыс. 853 рубля. Такая выплата поступает на каждого ребенка раз в квартал равными долями. Дополнительно в крае установили размер максимально допустимой доли собственных расходов на оплату жилья и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи в 15%.

Для детей из многодетных семей доступны проездные билеты на общественный транспорт и льготное питание в школах, а дошкольникам — бесплатные лекарства по рецепту и первоочередной прием в детские сады.

С этого года впервые в крае начнут компенсировать затраты на очное обучение в колледжах и техникумах — 30% для семей с 3 и 4 детьми, 50% — для семей с 5 и более детьми.

Также на Кубани многодетные родители могут работать удаленно или неполный день, а дети один раз в месяц бесплатно посещать выставки и музеи и оздоравливаться. При постановке на учет в управлении соцзащиты мать или отец могут не платить земельный, транспортный или налог на имущество, в зависимости от площади и мощности автомобиля, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Путин установил для многодетных семей РФ статус, гарантирующий меры поддержки. С подписанием документа многодетной в России признается семья, имеющая трех и более детей, статус которой устанавливается бессрочно.