Кондратьев: многодетным компенсируют до 50% затрат на обучение в техникумах

О том, что многодетным семьям в следующем году компенсируют затраты на обучение детей в техникумах и колледжах 23 ноября рассказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев на 28-м пленарном заседании ЗСК.

По словам главы региона, на ежегодные денежные выплаты многодетным семьям в 2024 году предусмотрено 2 млрд рублей. При этом власти региона имеют возможность не только сохранять меры соцподдержки, но и расширять их перечень.

«Так, в следующем году впервые будем компенсировать многодетным семьям до 50 процентов затрат на обучение детей в колледжах и техникумах. Для них это необходимая и ощутимая поддержка», — сказал Вениамин Кондратьев.

Ежегодную компенсацию в 50% от стоимости затрат на обучение получат семьи, воспитывающие 5 и более детей. Семьи, в которых воспитываются менее 5 детей, получат компенсацию в 30% от затрат на обучение детей.

На 2024-2026 годы на эти цели из бюджета края предусмотрели более 275 млн рублей.

На Кубани сегодня насчитывается почти 93 тыс. многодетных семей, в которых воспитывают более 300 тыс. детей. Всего на Кубани для многодетных действуют более 20 мер соцподдержки, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: в 2024 году на социальную сферу выделят 305 млрд рублей в Краснодарском крае.