Кондратьев: многодетные семьи за три года получили 18 тыс. участков земли в Краснодарском крае
Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев отметил, что многодетные семьи являются особой гордостью региона, поэтому их поддержке уделяют большое внимание.
«Предоставляем земельные участки в любом муниципалитете региона независимо от места проживания. За три года жители с тремя и более детьми уже оформили в собственность свыше 18 тыс. участков», — рассказал Кондратьев.
Всего в очереди для получения участков земли на Кубани сейчас находятся 44,8 тыс. многодетных семей. Губернатор уточнил, что такое количество свободных участков в регионе найти не удастся, поэтому семьи смогут получить денежную компенсацию. Размер выплаты предусматривает погашение основного долга по ипотеке.
С начала этого года многодетным семьям на Кубани предоставили 705 участков земли. Всего в регионе имеется 1,4 тыс. свободных участков, до конца 2023 года их число увеличится на 1,7 тыс., сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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