Кондратьев: многодетные семьи Кубани получили 2,8 тыс. участков в 2022 году

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 29 декабря рассказал о ходе предоставления семьям с тремя и более детьми земельных участков.

По словам губернатора, многодетные семьи получили 2,8 тыс. участков. Еще более 2,3 тыс. участков, которые были арендованы семьями, оформлены в собственность.

«Такую возможность семьям с тремя и более детьми мы предусмотрели с 2021 года, и она пользуется большой популярностью. При этом жители могут получать участки в собственность в любом муниципалитете, независимо от того, где они проживают», — сообщил глава региона.

Вениамин Кондратьев также рассказал о том, что у многодетных семей есть возможность получить компенсацию деньгами из краевой казны вместо предоставления земли. Выплата предусматривает погашение основного долга по ипотеке в размере 300 тыс. рублей.

Землю для многодетных обеспечивают необходимой инженерной инфраструктурой. В 2022 году строят 31 объект для 785 участков. Это 16 км водопроводов, 15 км газопроводов и 6 км электросетей, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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