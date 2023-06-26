Кондратьев: меры поддержки для промышленных предприятий расширят в Краснодарском крае

Льготный заем «Госконтракт» запустили в Фонде развития промышленности региона.

Об этом 26 июня рассказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

«Сегодня в крае мы одновременно строим 170 социальных объектов, благоустраиваем парки и скверы. Наши производители выпускают всю необходимую для этого продукцию. Мы заинтересованы, чтобы возведение и ремонты краевых детских садов и школ, медицинских учреждений обеспечивали в кооперации, в том числе, с местными предпринимателями. Для поддержки таких предприятий запустили новый льготный заем», — сказал Кондратьев.

Сейчас объем капитализации краевого Фонда развития промышленности составляет 5 млрд рублей — один из самых высоких показателей в России. В линейке продуктов организации новая программа льготного займа станет 16-й. Финансировать ее будут за счет собственных средств Фонда.

«Для поддержки производителей промпродукции в крае действует целый комплекс мер. Каждый вложенный бюджетный рубль приносит дивиденды краю в виде роста объема производства, новых рабочих мест, повышения доходности бюджета. Только за последние 4 месяца промпредприятия перечислили более 6 млрд рублей налогов — на 11,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года», — добавил Кондратьев.

Предприятия в рамках новой программы смогут получить от 5 до 30 млн рублей по ставке 2–3% годовых на срок не более двух лет. Для производителей, работающих по краевым госконтрактам, предусмотрена повышенная ставка. Средства можно направить на покупку материалов, сырья и комплектующих, а также на выплату зарплат сотрудникам, которые задействованы в производстве.

Сейчас Фонд развития промышленности региона начал прием заявок на получение льготного финансирования, а также возобновил прием по программе «Бизнес оборот».

В 2023 году на реализацию программы направят до 300 млн рублей. Она открыта для действующих заемщиков, которые получили поддержку в рамках реализации инвестпроекта по запуску серийного производства или по программе «Импортозамещение». Также льготами по программе могут воспользоваться организации в сфере станкостроения и предприятия, которые выпускают импортозамещающую продукцию, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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