Кондратьев: программа поддержки бойцов СВО продлится, пока будет необходима

Среди вопросов, с которыми обратились кубанцы к главе региона в ходе «Прямой линии», были и касающиеся специальной военной операции.

Жителей интересовало, продолжится ли поддержка участников СВО и их семей, а также дополнительные преференции в виде льготного санаторно-курортного лечения, реабилитации и адаптации к мирной жизни. Вениамин Кондратьев заверил, что все необходимые меры будут действовать до тех пор, пока они будут необходимы.



«Программа поддержки будет продлена до тех пор, пока последний участник не перестанет ею пользоваться. У нас есть меры поддержки и участников СВО, и их семей. К каждому нужен индивидуальный подход, так как у всех разные травмы. Поддержку нужно осуществлять в ручном режиме», — отметил губернатор.

На Кубани в рамках программы санаторно-курортного лечения бойцов СВО и их семей однократно оплачивается получение таких услуг в размере до 100 тыс. рублей, а инвалидам I группы — до 130 тыс. рублей, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

