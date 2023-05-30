Кондратьев: медучреждения Краснодарского края получат 134 новых автомобиля

Автомобили для 42 больниц и поликлиник закупили по региональной программе «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Здравоохранение».

По словам губернатора Кубани Вениамина Кондратьева, качество оказания медпомощи во многом зависит от технического оснащения больниц и возможности оперативно выезжать на вызовы. Поэтому в крае регулярно обновляют автопарк медучреждений.

«Сегодня вручим ключи от 134 автомобилей. Они предназначены для перевозки пациентов и выездов фельдшеров на дом, доставки лекарственных препаратов жителям. Уверен, что новый транспорт облегчит тяжелую работу медиков по спасению жизней», — сказал Вениамин Кондратьев.

В прошлом году 56 медучреждений получили 200 новых автомобилей. С начала этого года в больницы и поликлиники направили 33 машины. Всего до конца 2025 года закупят более 1,1 тыс. автомобилей, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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