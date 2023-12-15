Кондратьев: Маргарита Симоньян всегда погружалась в проблемы Краснодарского края

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 15 декабря встретился с главным редактором телеканала RT Маргаритой Симоньян на выставке «Россия» в Москве.

«Рад видеть Маргариту Симоньян. Она родилась в Краснодаре, окончила журфак КубГУ, здесь начинала работать репортером на новостном телеканале. Всегда была принципиальной, погружалась в проблемы и помогала их решать. Маргарита часто подчеркивает, что Краснодарский край — самый лучший из регионов», — сказал Вениамин Кондратьев.

Губернатор поблагодарил главреда RT за сотрудничество и поддержку. Маргарита Симоньян рассказала, что всегда с удовольствием посещает Краснодарский край. Она подчеркнула, что для нее это любимая и родная земля.

Также Маргарита Симоньян пообщалась с гостями стенда Кубани и ответила на их вопросы, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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