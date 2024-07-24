Кондратьев: «Малая земля» в Новороссийске не может быть курортной зоной

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев встретился с представителями инициативной группы Новороссийска, чтобы обсудить градостроительное развитие села Мысхако.

При проектировании генплана Новороссийска территорию мемориала «Малая земля» отнесли к общественно-деловой и курортной застройке. Это вызвало возмущение жителей. К главе Кубани поступило 1,3 тыс. обращений. По словам губернатора, «Малая земля» ― один из важнейших символов победы Советского Союза. Он поддержал жителей.

«Наш долг перед предками и перед будущими поколениями ― сберечь эту территорию, сделать ее особо охраняемой, чтобы никто даже приблизиться не мог в попытке построить объекты курортной или иной инфраструктуры. Легендарная «Малая земля» не может быть курортной зоной», ― добавил он.

Важность подвига малоземельцев, которые 225 дней обороняли небольшой кусок территории, также отметила представитель инициативной группы Светлана Попова. Она рассказала, что ее дед погиб при освобождении города. По ее мнению, такая история лично знакома практически каждому новороссийцу. Она также отметила, как важно приходить на могилы предков.

«В Мысхако есть братская могила, в которой захоронены почти 5 тыс. воинов. Нельзя допустить, чтобы священная земля превратилась в курорт, место отдыха и развлечений», ― сказала Попова.

Губернатор поблагодарил общественников за активную гражданскую позицию. Он поручил мэру города-героя Андрею Кравченко установить зоны, ограничивающие строительство капитальных объектов. Помимо этого, такие границы должны быть отражены в генплане. Также необходимо продумать механизм дополнительной защиты территории.

По словам жителей Мысхако, при проектировании генплана города допущен еще один недочет. Они пожаловались главе края, что зону индивидуальной жилой застройки, где долгое время стоят их дома, изменили теперь на общественно-деловую и курортную. Губернатор выразил поддержку и отметил, что генплан хоть и должен сделать город более комфортным, но не в ущерб местным жителям.

«Мы благоустраиваем кубанские города и поселки, строим современные деловые пространства, но при этом недопустимо затрагивать интересы граждан», ― отметил Кондратьев.

Руководитель департамента по архитектуре и градостроительству Кубани Илья Поздняков подчеркнул, что речь о территории свыше 100 га, которая в проекте значится как земля для общественно-делового и курортного назначения. Глава региона поручил Позднякову проконтролировать этот вопрос, чтобы дома и дальше оставались в жилой зоне.

Кроме того, есть участки, на которых растут виноградники, а по документам ― в статусе ИЖС. Их следует перевести в сельскохозяйственные, изменив генплан в соответствии с фактическим положением. По словам Кондратьева, на Кубани каждая сотка ― на вес золота, в частности занятая виноградниками и садами. Так, подобные участки должны давать урожаи, а не плодить микрорайоны.

«Кубань обязана обеспечивать продовольственную безопасность страны. Виноградники Мысхако не отдадим под застройку спальных районов. Установим жесткий запрет», ― цитирует губернатора пресс-служба администрации Краснодарского края.

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