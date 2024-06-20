В 2024 году на реставрацию «Малой земли» направят более 142 млн рублей

Всего до 2026 года на эти цели из бюджета Кубани выделят 493 млн рублей. Инициативу поддержали депутаты ЗСК на очередном 40-м пленарном заседании под председательством Юрия Бурлачко.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал, что на реставрацию мемориала «Малая земля» в Новороссийске до 2026 года выделят 493 млн рублей, из них 142 миллиона ― уже в этом году. Он добавил, что на ремонт и оснащение домов культуры и школ искусств дополнительно направят 550 млн рублей.

«Всего в 2024 году эта сумма составляет 1,9 млрд рублей ― почти в два раза больше, чем в прошлом. Учреждения культуры ― это украшение наших городов и районных центров. Там выступают коллективы всех возрастов, собираются люди ― идет и продолжается жизнь», ― отметил Кондратьев.

Поверхность мемориала состоит из гранитных плит размером до 2,5 кв. метров и весом до 400 кг каждая. На протяжении долгих лет плиты подвергались постоянному воздействию морской воды, ветра и обледенения. Для предотвращения обрушения элементов облицовки, министерство культуры Кубани провело в прошлом году первоочередные противоаварийные работы по демонтажу аварийных плит. Также укрепили металлические конструкции и подготовили поверхность мемориала к дальнейшей реконструкции. Помимо этого, приведут в порядок прилегающую к ансамблю территорию ― заменят системы освещения, инженерные сети, проведут ландшафтные работы, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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