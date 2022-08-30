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Кондратьев: малая авиация может стать важной частью транспортной системы Краснодарского края

Общество
30.08.2022 17:32
Ссылка https://kuban24.tv/item/kondratev-malaya-aviatsiya-mozhet-stat-vazhnoj-chastyu-transportnoj-sistemy-krasnodarskogo-kraya
Кондратьев: малая авиация может стать важной частью транспортной системы Краснодарского края
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Перспективы развития малой авиации в регионе губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 30 августа обсудил с представителями бизнеса и научного сообщества.

Глава Кубани отметил, что в крае есть предприниматели, готовые работать в развитии этого направления.

«Малая авиация имеет серьезные перспективы и может стать важной частью транспортной системы края, когда действующие ограничения на полеты будут сняты. Кроме того, легкие самолеты востребованы для обработки полей, а также в сфере туризма. Но сейчас отрасль — одна из самых импортозависимых и наиболее пострадавших от санкций. В России не производят серийные двигатели. Есть сложности с поставкой комплектующих. Но на Кубани работают предприниматели, готовые генерировать новые идеи и вкладывать в развитие направления», — сказал Кондратьев.

Во встрече приняли участие президент КубГТУ Владимир Лобанов и представители аэроклуба «Авиапарк» в Горячем Ключе. Они являются потенциальными инвесторами проекта.

«Мы занимаемся обслуживанием и созданием авиатехники. Самостоятельно построили двухместный самолет, который прошел все испытания, регистрацию в Росавиации и получил сертификат летной годности. Легкая авиация — актуальная тема. Я посетил многие аэродромы и уверен, что данное направление можно развить и в Краснодарском крае. Особенно если решить вопрос с двигателями», — сказал коммерческий директор аэроклуба Дмитрий Левин.

Владимир Лобанов отметил, что студенты КубГТУ  могут помочь в решении этого вопроса.

«У нас есть факультет машиностроения, технология восстановления деталей двигателей, моделирование систем приводов. В контакте с администрацией региона и бизнесом мы сможем освоить новое направление. Готовы действовать, привлекать наших студентов», — сказал Лобанов.

Также в мероприятии участвовали замглавы края Александр Руппель, министр транспорта и дорожного хозяйства региона Алексей Переверзев, и. о. руководителя департамента промышленной политики Краснодарского края Владимир Мостовой, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

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