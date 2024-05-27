Кондратьев: логистический комплекс в Новороссийске достроят в этом году
Стоимость инвестпроекта — 4,2 млрд рублей. Договор о его реализации подписали в прошлом году на Петербургском международном экономическом форуме.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев отметил, что регион продолжает наращивать мощности в сельском хозяйстве, переработке, создании новых логистических комплексов.
«В 2023 году на Петербургском международном экономическом форуме подписали соглашение о строительстве в Новороссийске логистического комплекса. Проект — в активной стадии реализации. Достроят комплекс в 2024 году», — добавил он.
По словам главы региона, реализация проекта по строительству комплекса для хранения продуктов питания создаст 500 новых рабочих мест, а также увеличит конкурентоспособность торговой отрасли Кубани.
Площадь комплекса составляет 50 тыс. кв метров. Сейчас специалисты проводят монтаж внутренних конструкций, кровли, инженерных сетей. Комплекс введут в эксплуатацию до конца года, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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