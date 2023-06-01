Кондратьев: летом в Краснодарском крае будут работать более 1,5 тыс. детских лагерей

С 1 июня в Краснодарском крае стартовала летняя оздоровительная кампания. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал об организации отдыха для детей в регионе.

Глава Кубани отметил, что этим летом здравницы подготовили уникальные программы, отвечающие практически на любой запрос детей и их родителей.

«Каждая площадка постаралась максимально подготовиться к приезду юных гостей. Например, будут смены по профориентации, науке, патриотическому воспитанию. Открылись спортивные лагеря по различным направлениям, в том числе редким — воздушная гимнастика и киберспорт. Творческие смены по вокалу и хореографии. Детей ждут выездные экскурсии, мастер-классы по гончарному делу, актерскому мастерству и 3Д-моделированию. Уверен, что каждый ребенок сможет провести это лето с пользой — узнать что-то новое, укрепить здоровье и найти новых друзей», — сказал Кондратьев.

В общей сложности этим летом на Кубани будут работать 1 тыс. 526 организаций различных типов. Кроме стационарных круглогодичных и сезонных объектов откроютсяэто 989 пришкольных лагерей. Кроме того, будут работать, 406 лагерей труда и отдыха, а также 41 палаточный лагерь.

Планируется, что в них отдохнут порядка 300 тыс. детей. Из них 200 тыс. человек — из Краснодарского края. К открытию готовятся две новые площадки в Анапе. Это реконструированный лагерь «Юбилейный» на Пионерском проспекте и спортлагерь «Смена-Олимпик» на территории ВДЦ «Смена», сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», с 1 июня в Краснодаре будут работать 45 летних детских площадок.