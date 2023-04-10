Кондратьев: летом на Кубани откроют 270 придорожных ярмарок

На них отдыхающие смогут купить свежие овощи и фрукты, сообщил 10 апреля губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. По словам главы региона, также будут работать более 4 тыс. объектов дорожного сервиса.

Кондратьев отметил, что каждый год курорты Кубани посещают более 17 млн туристов, и они должны чувствовать себя комфортно, в том числе по пути на отдых. Придорожный сервис — одна из составляющих имиджа региона, подчеркнул губернатор.

На территории придорожных ярмарок доступны беседки для отдыха, появляются фотозоны. Эти торговые точки предлагают большой ассортимент плодоовощных культур, большую долю из них составляют арбузы и дыни.

«Мы постепенно меняем формат объектов придорожного сервиса. На замену традиционным кафе, магазинам и автозаправочным станциям с минимальным набором услуг приходят многофункциональные комплексы», — сказал Кондратьев.

Таких объектов в крае насчитывается уже 10. Их посетители могут не только заправить машину и поесть, но и отдохнуть в отеле, приобрести необходимые вещи на ярмарках местных товаров и в сувенирных магазинах. Также в комплексах предусмотрены детские площадки, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: более 2,5 млн туристов посетили курорты Краснодарского края с декабря по март.