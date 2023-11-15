Кондратьев: кубанским аграриям необходимо помочь с рынком сбыта

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 15 ноября обсудил с руководством розничной сети «Магнит» перспективы развития компании в регионе и ее сотрудничество с местными производителями.

Глава Кубани подчеркнул, что уже 30 лет компания «Магнит» входит в число крупнейших ритейлеров страны и лидеров отрасли торговли в регионе.

«Особенно ценно, что именно наш край в числе приоритетных территорий для развития и партнерства. Не менее важно укрепление сотрудничества с кубанскими аграриями, благодаря чему они имеют возможность гарантированного сбыта продукции и расширения географии поставок», — подчеркнул губернатор.

Вениамин Кондратьев отметил, что благодаря расширению партнерства с компанией удастся создать новые рабочие места и внести значительный вклад в экономику региона. Сейчас в магазинах сети и на производстве трудятся уже около 40 тыс. кубанцев. Торговая сеть «Магнит» — один из основных налогоплательщиком в крае.

«Расширение географии присутствия торговой сети, ассортимента и каналов сбыта — важная составляющая нашего общего успеха в регионе, который строится на взаимовыгодном сотрудничестве с поставщиками во благо нашего потребителя», — сообщила управляющий директор розничной сети «Магнит» Анна Мелешина.

Она добавила, что компания продолжает налаживать сотрудничество с местными поставщиками, в том числе фермерами.

«Сегодня мы делаем все, чтобы максимально уйти от сырья к переработке, создаем сельхозкооперативы. Селяне кормят наш край, помогая продовольственной безопасности. Они должны иметь достаток, уверенность, в том числе за счет небольших пищевых производств, пекарен. И им необходимо помочь с рынком сбыта, надеемся на новый уровень двустороннего сотрудничества», — приводит слова губернатора пресс-служба администрации Краснодарского края.

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