Кондратьев: кубанские казаки всегда с мужеством и доблестью выполняли свой воинский долг

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края.

Об этом губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил 24 сентября в выставочном комплексе «Атамань», где проходят мероприятия в честь 230-летия высадки казаков на Кубань.

В мероприятии также приняли участие вице-губернатор Кубани Александр Власов, председатель ЗСК Юрий Бурлачко, митрополит Екатеринодарский и Кубанский Григорий, а также более 1,5 тыс кубанских казаков.

«Благодаря нашим предкам сегодня мы живем в процветающем регионе. Преодолевая трудности, они создали цветущий край. Кубанские казаки всегда с мужеством и доблестью выполняли свой воинский долг и сражались за будущее своего народа», — сказал Кондратьев.

Глава региона отметил, что высшее призвание казака — быть опорой государства и защитником Родины. По словам Кондратьева, почти 4 тыс. Черноморских казаков смогли превратить дикие степи в благодатный край, сделав его своим домом.

Первые Черноморские казаки высадились в Тамани 25 августа 1792 года. Всего на Кубань переселились около 17 тыс. человек. Они основали 34 куреня и создали кордонную линию, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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