К резервистам Краснодарского края обратились казаки-добровольцы
Казаки-добровольцы обратились к жителям Кубани, которым предстоит мобилизация.
Они сейчас проходят подготовку и скоро отправятся на Донбасс. Вот что сказали бойцы с позывными Рома и Марио:
— Пожалуйста, не бойтесь никакой мобилизации. Обучение проходит отличное, никого неподготовленного туда не посылают. У меня самого четверо детей, и я пошел добровольцем, чтобы защитить их, свою жену.
— Готовят нас очень хорошо, профессионально, так что бояться нечего! Победа будет за нами!
Также казаки рассказали о многочисленных фейках, отправленных им и их близким и призвали не вестись на провокацию:
— За последние полторы недели в сообщениях в социальных сетях меня неоднократно похоронили, звонили ритуальные агентства. Такие вбросы происходят со стороны Украины и Польши. Люди хотят психологически нас переломить. Доверяйте только нашим достоверным источникам.
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