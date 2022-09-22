К резервистам Краснодарского края обратились казаки-добровольцы

Видео канала «Кубань 24»

Казаки-добровольцы обратились к жителям Кубани, которым предстоит мобилизация.

Они сейчас проходят подготовку и скоро отправятся на Донбасс. Вот что сказали бойцы с позывными Рома и Марио:

— Пожалуйста, не бойтесь никакой мобилизации. Обучение проходит отличное, никого неподготовленного туда не посылают. У меня самого четверо детей, и я пошел добровольцем, чтобы защитить их, свою жену.

— Готовят нас очень хорошо, профессионально, так что бояться нечего! Победа будет за нами!

Также казаки рассказали о многочисленных фейках, отправленных им и их близким и призвали не вестись на провокацию:

— За последние полторы недели в сообщениях в социальных сетях меня неоднократно похоронили, звонили ритуальные агентства. Такие вбросы происходят со стороны Украины и Польши. Люди хотят психологически нас переломить. Доверяйте только нашим достоверным источникам.