Кондратьев: кубанские аграрии обеспечены всем необходимым для проведения осеннего сева
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 27 сентября рассказал президенту России Владимиру Путину о готовности региона к посевной кампании.
Президент сообщил, что в стране уже обмолотили 138,7 млн т зерна. Это примерно на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Суммарный урожай зерна в РФ может составить 150 млн т. Это станет для России рекордом за всю историю.
Губернатор Кубани подчеркнул, что кубанские аграрии были обеспечены всем необходимым и качественно выполнили полевые работы.
«Одновременно с уборочными работами хозяйства края приступили к осенней посевной кампании. На данный момент готово 71% посевной площади. Наши аграрии полностью обеспечены семенами, сельхозтехникой, горюче-смазочными материалами, в ближайшее время закроют потребность в минеральных удобрениях», — заявил Кондратьев.
Глава региона отметил, что сезонные полевые работы в крае проходят в штатном режиме.
По словам Кондратьева, на Кубани уже собрали 13,4 млн т зерновых, риса и зернобобовых. Из них 10,7 млн т пшеницы, что является рекордом. Сейчас в крае продолжают убирать рис и кукурузу на зерно. Общий урожай зерновых, риса и зернобобовых должен составить около 15 млн т.
Также на Кубани планируют собрать 1,3 млн т подсолнечника, 9,7 млн т сахарной свеклы и около 400 тыс. т сои, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
Читайте также: в Краснодарском крае урожайность сои выросла на 20%.
- Землянки и бункеры в Краснодарском крае под ключ: новый бизнес на страхах паникующих граждан
- В мэрии Краснодара рассказали о ходе судебных тяжб с недобросовестными перевозчиками
- В Анапе легковушка сорвалась с обрыва и превратилась в груду металла
- Под маской помощи-3: пушки и ракеты для ударов по мирным жителям
- Приложение «ВКонтакте» стало недоступно для скачивания в App Store
- Число погибших при стрельбе в школе в Ижевске выросло до 17 человек