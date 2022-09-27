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Кондратьев: кубанские аграрии обеспечены всем необходимым для проведения осеннего сева

Экономика
27.09.2022 14:52
Ссылка https://kuban24.tv/item/kondratev-kubanskie-agrarii-obespecheny-vsem-neobhodimym-dlya-provedeniya-osennego-seva
Кондратьев: кубанские аграрии обеспечены всем необходимым для проведения осеннего сева
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 27 сентября рассказал президенту России Владимиру Путину о готовности региона к посевной кампании.

Президент сообщил, что в стране уже обмолотили 138,7 млн т зерна. Это примерно на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Суммарный урожай зерна в РФ может составить 150 млн т. Это станет для России рекордом за всю историю.

Губернатор Кубани подчеркнул, что кубанские аграрии были обеспечены всем необходимым и качественно выполнили полевые работы.

«Одновременно с уборочными работами хозяйства края приступили к осенней посевной кампании. На данный момент готово 71% посевной площади. Наши аграрии полностью обеспечены семенами, сельхозтехникой, горюче-смазочными материалами, в ближайшее время закроют потребность в минеральных удобрениях», — заявил Кондратьев.

Глава региона отметил, что сезонные полевые работы в крае проходят в штатном режиме.

По словам Кондратьева, на Кубани уже собрали 13,4 млн т зерновых, риса и зернобобовых. Из них 10,7 млн т пшеницы, что является рекордом. Сейчас в крае продолжают убирать рис и кукурузу на зерно. Общий урожай зерновых, риса и зернобобовых должен составить около 15 млн т.

Также на Кубани планируют собрать 1,3 млн т подсолнечника, 9,7 млн т сахарной свеклы и около 400 тыс. т сои, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: в Краснодарском крае урожайность сои выросла на 20%.

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