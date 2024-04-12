Кондратьев: Кубань вносит свой вклад в развитие российской космонавтики

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 12 апреля поздравил жителей региона с Днем космонавтики.

«Ровно 63 года назад Юрий Гагарин впервые в мире полетел в космос. Это событие изменило жизнь всего человечества — началась космическая эра. Несомненный триумф советских ученых и конструкторов позволил нашей стране убедительно доказать свое лидерство в науке и технологиях», — написал глава Кубани в Telegram.

Вениамин Кондратьев отметил, что Краснодарский край также способствует развитию космонавтики в России. Так, в регионе действует предприятие «Сатурн» — единственный завод в стране, где выпускают солнечные и аккумуляторные батареи для космических аппаратов. Кроме того, на «Южном заводе тяжелого станкостроения» производят оборудование для авиационной и космической промышленности.

«В январе в Краснодаре мы посещали новый детский сад № 202. Он оформлен в космической тематике, и ежедневно воспитатели проводят с детьми тематические занятия. Сегодня ребята поделились с нами своими знаниями о космосе», — отметил губернатор.

Видео с ответами детей на вопросы в мини-викторине, посвященной Дню космонавтики, глава края опубликовал в своих соцсетях. Краснодарский детский сад № 202 «Космос» построили в рамках нацпроекта «Демография». В этом году в учреждении заработал мини-музей «Космонавтики».

На Кубани в честь Дня космонавтики подготовили тематические фотовыставки, сеансы документальных и художественных фильмов, экскурсии, спортивные соревнования, мастер-классы по космической тематике, а также открытые уроки и интеллектуальные турниры. Кроме того, состоятся возложения цветов к памятникам советских космонавтов и ученых. Всего на 12 апреля запланировали более 1,7 тыс. мероприятий, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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